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Карлова (Баева) Анна Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Баев Иван

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карлова) Параскева Семенова

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Георгий Семенов

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Владимир Семенов

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
29.05.1900

Муж: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Карлов Федор Семенов

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1902

Дочь: (Карлова) Анна Семенова

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.09.1910

Сын: Карлов Сергей Семенов

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1913

Дочь: (Карлова) Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1916

Дочь: (Карлова) Мария Семенова

Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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