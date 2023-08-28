Карлова (Баева) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Баев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карлова) Параскева Семенова
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Бракосочетание
29.05.1900
Муж: Карлов Семен Ильин
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Карлов Федор Семенов
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Рождение ребёнка
04.09.1902
Дочь: (Карлова) Анна Семенова
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Рождение ребёнка
25.09.1910
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Рождение ребёнка
01.03.1913
Дочь: (Карлова) Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Рождение ребёнка
21.01.1916
Дочь: (Карлова) Мария Семенова
Отец ребёнка: Карлов Семен Ильин
Смерть
Неизвестно