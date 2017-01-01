Агапов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Сергей

Агапов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапова Мария

Рождение ребёнка
25.12.?

Дочь: Ершова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Агапова Мария

Смерть
Неизвестно
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