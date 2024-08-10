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Сафин Хатрахман Фатрахманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Юлия Хатрахмановна

Мать ребёнка: Сафина (Фархутдинова) Лейля Галяутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Спартак Хатрахманович

Мать ребёнка: Сафина (Фархутдинова) Лейля Галяутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафина (Фархутдинова) Лейля Галяутдиновна

Смерть
Неизвестно

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