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Кириллова Мария Спиридоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Максимов Спиридон Кириллович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич

Бракосочетание
26.01.1803 ст.

Муж: Яковлев Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1807 ст.

Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.02.1809 ст.

Сын: Потапов-Никитин-Скрюченков (Яковлев) Василий Иванович

Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1813 ст.

Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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