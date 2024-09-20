Кириллова Мария Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Максимов Спиридон Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1803 ст.
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
16.05.1807 ст.
Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1809 ст.
Сын: Потапов-Никитин-Скрюченков (Яковлев) Василий Иванович
Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
11.03.1813 ст.
Дочь: Потапова-Никитина (Яковлева) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Никитин (Потапов) Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно