Мельничников Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Сын: Мельничников Василий Андреевич
Мать ребёнка: Мельничникова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мельничникова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Мельничникова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мельничников Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Мельничникова Марфа Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно