Мельничников Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельничников Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Мельничников Василий Андреевич

Мать ребёнка: Мельничникова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мельничникова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Мельничникова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мельничников Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Мельничникова Марфа Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельничникова Марфа Никитична

Смерть
Неизвестно
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