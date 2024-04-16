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Платоновская Марфа

Место рождения

Смородьковка, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смородьковка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платоновский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубинская (Платоновская) Александра

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1932

Сын: Платоновский Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смородьковка, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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