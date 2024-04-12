Митин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митин Петр Дмитриевич

Место рождения

Малая Щепотьева, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1894

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Митин Дмитрий Петрович

Мать: Митина Софья Михайловна

Малая Щепотьева, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1922

Сын: Митин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Митина Прасковья Семеновна

Малая Щепотьева, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Митина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Митина Прасковья Семеновна

Смерть
1934
Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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