Митин Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти1934
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Митин Дмитрий Петрович
Мать: Митина Софья Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1922
Мать ребёнка: Митина Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Митина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Митина Прасковья Семеновна
Смерть
1934
Выселки, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край