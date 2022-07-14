Токменинова (Краснопёрова) Галина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Краснопёрова) Галина Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1968

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1968

Отец: Краснопёров Евгений Филатович

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1991

Муж: Токменинов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1992

Дочь: (Токменинова) Яна Владимировна

Отец ребёнка: Токменинов Владимир Иванович

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