Токменинова (Краснопёрова) Галина Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1968
Отец: Краснопёров Евгений Филатович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1991
Рождение ребёнка
10.03.1992
Дочь: (Токменинова) Яна Владимировна
Отец ребёнка: Токменинов Владимир Иванович