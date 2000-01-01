Курочкина (Петрова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Чистякова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Нина Ильинична
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: София Ильинична
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович
Работа или профессия
Неизвестно