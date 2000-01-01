Курочкина (Петрова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Петрова) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Чистякова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Нина Ильинична

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курочкин Леонид Ильич

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Курочкин Александр Ильич

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: София Ильинична

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Курочкин Илья Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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