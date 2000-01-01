Сергиенков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Дубровина Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
После 1902 ст.
Сын: Сергиенков Димитрий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902 ст.
Сын: Сергиенков Никифор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенков Петр Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергиенков Степан Максимович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
До 1940