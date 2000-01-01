Сергиенков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенков Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1940

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Дубровина Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
После 1902 ст.

Сын: Сергиенков Димитрий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902 ст.

Сын: Сергиенков Никифор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенков Петр Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенков Степан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
До 1940
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