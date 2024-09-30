Хуттунен (Мальм) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1910
Муж: Хуттунен Иван Ильин
Рождение ребёнка
01.02.1913
Дочь: (Хуттунен) Элза-Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин
Рождение ребёнка
06.08.1914
Дочь: (Хуттунен) Элза Ивановна
Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин
Рождение ребёнка
23.07.1918
Сын: Хуттунен Тойво-Иван Иванович
Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин
Рождение ребёнка
04.07.1920
Сын: Хуттунен Тойво-Иван Иванович
Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин
Рождение ребёнка
06.09.1925
Дочь: (Хуттунен) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин
Смерть
Неизвестно