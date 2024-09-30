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Хуттунен (Мальм) Ольга Петровна

Место рождения

Малые Горки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Малые Горки, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
04.07.1910

Муж: Хуттунен Иван Ильин

Рождение ребёнка
01.02.1913

Дочь: (Хуттунен) Элза-Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: (Хуттунен) Элза Ивановна

Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1918

Сын: Хуттунен Тойво-Иван Иванович

Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1920

Сын: Хуттунен Тойво-Иван Иванович

Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1925

Дочь: (Хуттунен) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хуттунен Иван Ильин

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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