Манкевич (Марченко) Анастасия Сергеевна
Место рожденияп. Николаевка (ЕАО)
Дата рождения30.01.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Николаевка (ЕАО)
Бракосочетание
04.10.2008
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2010
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности