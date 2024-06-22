Манкевич (Марченко) Анастасия Сергеевна 30.01.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Манкевич (Марченко) Анастасия Сергеевна

Место рождения

п. Николаевка (ЕАО)

Дата рождения

30.01.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Николаевка (ЕАО)
Бракосочетание
04.10.2008

Муж: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
19.09.2010

Сын: Манкевич Иван Артемович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.2018

Сын: Манкевич Ефим Артемович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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