Буданова (Строганова) Ефросиния Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1930
Дочь: Рашап Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович
Dorogobuzh, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буданов Тарас
Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашенкова Валентина
Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канаева Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Космачева Инна
Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович