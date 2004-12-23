Буданова (Строганова) Ефросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданова (Строганова) Ефросиния Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1930

Дочь: Рашап Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович

Dorogobuzh, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буданов Тарас

Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашенкова Валентина

Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канаева Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Космачева Инна

Отец ребёнка: Буданов Алексей Павлович

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