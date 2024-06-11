Подкопаев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Подкопаев Иван Михайлович
Мать ребёнка: Подкопаева Прасковья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Подкопаев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Подкопаева Прасковья Лаврентьевна
Место жительства
С 1830
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
по указу казенной палаты
Смерть
Неизвестно