Подкопаев Михаил Иванович 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подкопаев Михаил Иванович

Место рождения

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Подкопаев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Подкопаева Прасковья Лаврентьевна

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Подкопаев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Подкопаева Прасковья Лаврентьевна

Козловка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1830
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
по указу казенной палаты
Смерть
Неизвестно

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