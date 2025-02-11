Михаил Григорьев 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Григорьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Григорий Степанов1798 г.р.
Мать
Лукерья Матвеева1817 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Григорий Степанов

Мать: Лукерья Матвеева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Смерть
Неизвестно

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