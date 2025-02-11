Михаил Григорьев
мужской, родился 1847, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецГригорий Степанов1798 г.р.
МатьЛукерья Матвеева1817 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Григорий Степанов
Мать: Лукерья Матвеева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно