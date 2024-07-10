Малышева (Небогатикова) Татьяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Небогатикова) Татьяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Егор Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Сын: Малышев Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.

Дочь: Малышева Афанасия Егоровна

Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.

Сын: Малышев Алексей Егорович

Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.07.1913 ст.

Сын: Малышев Владимир Егорович

Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.04.1917 ст.

Дочь: Малышева Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович

Архангельское, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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