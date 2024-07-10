Малышева (Небогатикова) Татьяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1905 ст.
Дочь: Малышева Афанасия Егоровна
Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1913 ст.
Сын: Малышев Владимир Егорович
Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1917 ст.
Дочь: Малышева Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Малышев Егор Иванович
Смерть
Неизвестно