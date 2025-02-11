Марина Филиппова 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Марина Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1850, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
(Ксения Павлова) Аксинья Павлова / Ксения Павлова1820 г.р.
Отец
Филипп Матвеев1818 г.р.
Дети
Агафья Степанова06.02.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Филипп Матвеев

Мать: (Ксения Павлова) Аксинья Павлова / Ксения Павлова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

74

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Рождение ребёнка
06.02.1872

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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