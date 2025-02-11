Марина Филиппова
женский, родилась 1850, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать(Ксения Павлова) Аксинья Павлова / Ксения Павлова1820 г.р.
ОтецФилипп Матвеев1818 г.р.
Дети
Агафья Степанова06.02.1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
06.02.1872
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно