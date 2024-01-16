Романова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Елена

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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