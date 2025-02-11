Иван Максимов
мужской, родился 12.10.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.03.1882, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Старкина) Екатерина Яковлевна13.11.1861 г.р.
ОтецТюмкин В 1894 Максим Максимов20.01.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.03.1882
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область