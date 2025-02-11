Иван Максимов 12.10.1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Максимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.10.1881, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.03.1882, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Старкина) Екатерина Яковлевна13.11.1861 г.р.
Отец
Тюмкин В 1894 Максим Максимов20.01.1862 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1881

Отец: Тюмкин В 1894 Максим Максимов

Мать: (Старкина) Екатерина Яковлевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.03.1882
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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