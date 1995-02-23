Кузнецова (Поликанова) Галина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Поликанова) Галина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1956

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1956

Отец: Поликанов 💝Валентин Кириллович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1982

Сын: Кузнецов Михаил Александровича

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Васильевич

Бракосочетание
05.03.1983

Муж: Кузнецов Александр Васильевич

Развод 23.02.1995
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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