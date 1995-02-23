Кузнецова (Поликанова) Галина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1956
Отец: Поликанов 💝Валентин Кириллович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1982
Сын: Кузнецов Михаил Александровича
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Васильевич
Бракосочетание
05.03.1983
Развод 23.02.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан