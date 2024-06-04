Черкасов (Лимов) Логин Михайлов (Дмитриев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов (Лимов) Логин Михайлов (Дмитриев)

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Лимов Михаил Моисеев

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Черкасова) Евдокия (Авдотья) Логинова

Мать ребёнка: Лимова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Черкасова) Прасковья Логинова

Мать ребёнка: Лимова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Черкасов Афанасий Логинов

Мать ребёнка: Лимова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: (Черкасова) Олимпиада Логинова

Мать ребёнка: Лимова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Черкасов Максим Логинов

Мать ребёнка: Лимова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Черкасов Кузьма Логинов

Мать ребёнка: Лимова Анна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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