Черкасов (Лимов) Логин Михайлов (Дмитриев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Лимов Михаил Моисеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лимова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Черкасова) Евдокия (Авдотья) Логинова
Мать ребёнка: Лимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Черкасова) Прасковья Логинова
Мать ребёнка: Лимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Черкасов Афанасий Логинов
Мать ребёнка: Лимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: (Черкасова) Олимпиада Логинова
Мать ребёнка: Лимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Лимова Анна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Лимова Анна
Смерть
1850