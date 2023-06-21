Горбунова Дарья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Дарья Захаровна

Горбунова Дарья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1843

Муж: Горбунов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Горбунова Евлалия Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1854 ст.

Сын: Горбунов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1856 ст.

Сын: Горбунов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close