Горбунова Дарья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Бракосочетание
До 1843
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Горбунова Евлалия Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1854 ст.
Сын: Горбунов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.09.1856 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Иван Михайлович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно