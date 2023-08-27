Глыбочко Алла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глыбочко Алла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Глыбочко) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Глыбочко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глыбочко Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 27.03.1979

Дочь: Музалевская Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Глыбочко Василий Иванович

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