Глыбочко Алла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева (Глыбочко) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Глыбочко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 27.03.1979
Дочь: Музалевская Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Глыбочко Василий Иванович