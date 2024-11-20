Скалочкин Анемподист Петрович 1813 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скалочкин Анемподист Петрович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Скалочкин Петр Алексеевич

Мать: Скалочкина Феодосья Афанасьевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скалочкина Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна

Мать ребёнка: Скалочкина Анна Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Скалочкина Ульяна Анемподистовна

Мать ребёнка: Скалочкина Анна Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.09.1843 ст.

Дочь: Скалочкина Елизавета Анемподистовна

Мать ребёнка: Скалочкина Анна Степановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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