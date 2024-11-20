Скалочкин Анемподист Петрович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мошкова (Скалочкина) Зиновья Анемподистовна
Мать ребёнка: Скалочкина Анна Степановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Скалочкина Ульяна Анемподистовна
Мать ребёнка: Скалочкина Анна Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1843 ст.
Дочь: Скалочкина Елизавета Анемподистовна
Мать ребёнка: Скалочкина Анна Степановна
Смерть
Неизвестно