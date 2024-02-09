Карпушева Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпушев Пармен
Рождение ребёнка
1867
Сын: Карпушев Андрей Парменович
Отец ребёнка: Карпушев Пармен
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Карпушева Фаина Парменовна
Отец ребёнка: Карпушев Пармен
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Карпушев Александр Парменович
Отец ребёнка: Карпушев Пармен
Смерть
Неизвестно