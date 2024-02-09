Карпушева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушева Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпушев Пармен

Рождение ребёнка
1867

Сын: Карпушев Андрей Парменович

Отец ребёнка: Карпушев Пармен

Лиственица, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Карпушева Фаина Парменовна

Отец ребёнка: Карпушев Пармен

Лиственица, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Карпушев Александр Парменович

Отец ребёнка: Карпушев Пармен

Лиственица, Харовский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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