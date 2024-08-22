Смоленский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1858
Жена: не указана
Рождение
01.11.1858 ст.
Отец: Смоленский Иван Васильевич
Мать: Анастасия Петровна
Бракосочетание
08.07.1887
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.
Дочь: Некрасова (Смоленская) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна
Рождение ребёнка
09.08.1894
Сын: Смоленский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна
Рождение ребёнка
09.10.1899
Дочь: (Смоленская) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна
Рождение ребёнка
30.11.1903 ст.
Сын: Смоленский Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: (Смоленская) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна
Смерть
Неизвестно