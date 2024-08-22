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Смоленский Михаил Иванович

Место рождения

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.11.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.11.1858

Жена: не указана

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
01.11.1858 ст.

Отец: Смоленский Иван Васильевич

Мать: Анастасия Петровна

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.07.1887

Жена: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.

Дочь: Некрасова (Смоленская) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Рождение ребёнка
09.08.1894

Сын: Смоленский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Рождение ребёнка
09.10.1899

Дочь: (Смоленская) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.11.1903 ст.

Сын: Смоленский Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: (Смоленская) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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