Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1867
Отец: Башкин Ермил Малахиевич
Мать: Анисия Семёновна
Крещение
03.08.1867
Бракосочетание
08.07.1887
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.
Дочь: Некрасова (Смоленская) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1894
Сын: Смоленский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1899
Дочь: (Смоленская) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.11.1903 ст.
Сын: Смоленский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1906
Дочь: (Смоленская) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно