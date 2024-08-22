Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Смоленская (Башкина) Евдокия Ермильевна

Место рождения

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.08.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1867

Отец: Башкин Ермил Малахиевич

Мать: Анисия Семёновна

Лохново, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
03.08.1867
Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.07.1887

Муж: Смоленский Михаил Иванович

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.04.1891 ст.

Дочь: Некрасова (Смоленская) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1894

Сын: Смоленский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1899

Дочь: (Смоленская) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
30.11.1903 ст.

Сын: Смоленский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1906

Дочь: (Смоленская) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смоленский Михаил Иванович

Кобелево, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.