Коновалов Федор Ii Иванович
мужской, родился 05.02.1882, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКоновалов Иван ДмитриевичНеизвестно г.р.
МатьКоновалова Екатерина СавельевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коновалова Надежда Матвеевна Зубарева17.09.1877 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.11.1900
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно