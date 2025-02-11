Коновалов Федор Ii Иванович 05.02.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Коновалов Федор Ii Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.02.1882, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Коновалов Иван ДмитриевичНеизвестно г.р.
Мать
Коновалова Екатерина СавельевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коновалова Надежда Матвеевна Зубарева17.09.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1882

Отец: Коновалов Иван Дмитриевич

Мать: Коновалова Екатерина Савельевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
12.11.1900

Жена: Коновалова Надежда Матвеевна Зубарева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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