Полозенко Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полозенко Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозенко Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Полозенко Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валиева Ксения Витальевна

Мать ребёнка: Полозенко Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полозенко Галина Анатольевна

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