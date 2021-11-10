Кислицын Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1962
Дата смерти10.11.2021
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1962
Отец: Кислицын Геннадий
Мать: Кислицына Елизавета
Рождение ребёнка
19.03.1983
Дочь: Кислицына Ирина
Мать ребёнка: Кислицына (Павлова) Тамара Вячеславовна
Рождение ребёнка
03.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислицына (Павлова) Тамара Вячеславовна
Смерть
10.11.2021