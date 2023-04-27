Чиж (Иерман) Роза Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиж (Иерман) Роза Карловна

Место рождения

Самарканд, Узбекистан

Дата рождения

1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиж Олег Владимирович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: (Чиж) Наталья Олеговна

Отец ребёнка: Чиж Олег Владимирович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Чиж) Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Чиж Олег Владимирович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: (Чиж) Анна Олеговна

Отец ребёнка: Чиж Олег Владимирович

Брянск, город Брянск, Брянская область

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