Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Погорелка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Тимофей Кононович

Мать: не указана

Погорелка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.07.1743

Муж: Герасим Софонович

Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Козма Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Софонович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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