Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Тимофей Кононович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1743
Муж: Герасим Софонович
Иоанн Милостивый, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1744
Сын: Козма Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Софонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно