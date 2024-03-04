Быструхина -- Февронья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Поручитель
1831
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быструхин Константин Малафеевич
Отец ребёнка: Быструхин Малафей Петрович
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно