Меньщикова Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1856
Сын: Меньщиков Парфен
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Рождение ребёнка
1871
Сын: Меньщиков Григорий
Отец ребёнка: Меньщиков Лука
Смерть
Неизвестно