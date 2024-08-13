Андреева (Пиванова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Пиванова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

06.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1872

Муж: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1878

Сын: Андреев Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1881

Сын: Андреев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1883

Дочь: (Андреева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1885

Сын: Андреев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Андреева (Андреева) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1890

Дочь: Андреева (Андреева) Домника Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович

Смерть
06.02.1893
Похороны
07.02.1893

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