Андреева (Пиванова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти06.02.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1872
Рождение ребёнка
29.10.1878
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1881
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1883
Дочь: (Андреева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1885
Сын: Андреев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1888
Дочь: Андреева (Андреева) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1890
Дочь: Андреева (Андреева) Домника Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Иванович
Смерть
06.02.1893
Похороны
07.02.1893