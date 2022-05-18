Нечаев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1935
Дата смерти18.05.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1935
Отец: Нечаев Петр Григорьевич
Мать: Нечаева Варвара
Рождение ребёнка
?.03.1953
Сын: Нечаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Нечаева Любовь Серафимовна
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Нечаева Любовь Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.2022