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Нечаев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1935

Дата смерти

18.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1935

Отец: Нечаев Петр Григорьевич

Мать: Нечаева Варвара

Рождение ребёнка
?.03.1953

Сын: Нечаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Нечаева Любовь Серафимовна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Нечаев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Нечаева Любовь Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Любовь Серафимовна

Смерть
18.05.2022
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