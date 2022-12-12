Никуличева (Ослопова) Валентина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1924
Дата смерти12.12.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1924
Рождение ребёнка
24.03.1947
Рождение ребёнка
31.08.1952
Рождение ребёнка
12.11.1957
Смерть
12.12.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область