Никуличева (Ослопова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличева (Ослопова) Валентина Григорьевна

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

12.11.1924

Дата смерти

12.12.2022

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1924

Отец: Ослопов Григорий Лукич

Мать: Ослопова (Алькова) Анна Федоровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никуличев Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
31.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никуличев Леонид Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никуличев Леонид Алексеевич

Смерть
12.12.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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