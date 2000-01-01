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Кириллов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1894 год - казак станицы Филоновской Хопёрского округа Области войска Донского.
Рождение ребёнка
10.03.1894 ст.

Дочь: Кириллова Александра Александровна

Мать ребёнка: Кириллова Прасковья Григорьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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