Кириллов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1894 год - казак станицы Филоновской Хопёрского округа Области войска Донского.
Рождение ребёнка
10.03.1894 ст.
Дочь: Кириллова Александра Александровна
Мать ребёнка: Кириллова Прасковья Григорьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно