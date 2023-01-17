Аверьянов Максим Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1985 по 1995
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1995 по 1998
Образовательное учреждение: Самарский энергетический колледж
Образование
С 1999 по 2005
Самарский Политехнический институт
Рождение ребёнка
05.11.2004
Дочь: Аверьянова Дана Максимовна
Мать ребёнка: Аверьянова Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
электрик | ОАО Самарский завод электрощит. КИПиАСЧПУ | Место работы: ОАО Самарский завод электрощит. КИПиАСЧПУ | Должность: электрик
Место жительства
Неизвестно