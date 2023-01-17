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Аверьянов Максим Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
С 1985 по 1995
Самара, Самара, Самарская область
Образовательное учреждение: средняя школа | Специальность: школьник
Образование
С 1995 по 1998
Образовательное учреждение: Самарский энергетический колледж
Образование
С 1999 по 2005
Самарский Политехнический институт
Рождение ребёнка
05.11.2004

Дочь: Аверьянова Дана Максимовна

Мать ребёнка: Аверьянова Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверьянова Анна Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
электрик | ОАО Самарский завод электрощит. КИПиАСЧПУ | Место работы: ОАО Самарский завод электрощит. КИПиАСЧПУ | Должность: электрик
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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