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Белокур Иван Романович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.01.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1906 ст.

Отец: Белокур Роман Федорович

Мать: Белокур Ефимия Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ9-K?i=834&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
14.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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