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Копейкин Никифор Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1756 по 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1756 по 1757

Отец: Копейкин Василий Иванов

Мать: Копейкина Афимья Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копейкин Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Копейкин Иван Никифоров

Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Копейкина Федора Никифорова

Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Копейкин Сергей Никифоров

Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Копейкин Касьян Никифоров

Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Копейкина Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева

Место жительства
До 1811
Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1811
Смерть
Неизвестно

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