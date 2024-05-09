Копейкин Никифор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1756 по 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1756 по 1757
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копейкин Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Копейкина Федора Никифорова
Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Копейкин Сергей Никифоров
Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Копейкин Касьян Никифоров
Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Копейкина Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Копейкина Параскева Андреева
Место жительства
До 1811
Место жительства
С 1811
Смерть
Неизвестно