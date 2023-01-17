Чарыхова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лямонова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моксякова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чарыхов Александр Иванович
Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович
Смерть
Неизвестно