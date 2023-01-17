Чарыхова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чарыхова Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Чарыхов Василий Иванович

Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Чарыхов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лямонова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моксякова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чарыхов Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чарыхов Александр Иванович

Отец ребёнка: Чарыхов Иван Семенович

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Смерть
Неизвестно
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