Трифонов (Романов) Михаил Осипович-Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов (Романов) Михаил Осипович-Иосифович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1770 ст.

Отец: Трифонов Осип(Иосиф) Романович

Мать: Якимова Фотиния Еремеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.02.1788 ст.

Жена: (Спиридонова) Федора Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Осипова-Романова-Трифонова Соломония Михайловна

Мать ребёнка: (Спиридонова) Федора Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.

Сын: Осипов-Романов-Трифонов (Михайлов) Лазарь Михайлович

Мать ребёнка: (Спиридонова) Федора Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1802 ст.

Сын: Романов-Трифонов (Осипов) Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1810 ст.

Дочь: Романова-Трифонова (Осипова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: (Спиридонова) Федора Спиридоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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