Трифонов (Романов) Михаил Осипович-Иосифович
Место рождения
Дата рождения08.11.1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1770 ст.
Бракосочетание
12.02.1788 ст.
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Осипова-Романова-Трифонова Соломония Михайловна
Мать ребёнка: (Спиридонова) Федора Спиридоновна
Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.
Сын: Осипов-Романов-Трифонов (Михайлов) Лазарь Михайлович
Мать ребёнка: (Спиридонова) Федора Спиридоновна
Рождение ребёнка
17.09.1802 ст.
Сын: Романов-Трифонов (Осипов) Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1810 ст.
Дочь: Романова-Трифонова (Осипова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: (Спиридонова) Федора Спиридоновна
Смерть
Неизвестно