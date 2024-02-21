Белый ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белый ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Андрей

Мать ребёнка: Суханова (Белая) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Сергей

Мать ребёнка: Суханова (Белая) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белый Евгений

Мать ребёнка: Суханова (Белая) Лидия Васильевна

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