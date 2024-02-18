Жеребцова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Жеребцов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Жеребцов Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Жеребцов Семен Николаевич
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Жеребцова Марья Николаевна
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Жеребцов Матвей Николаевич
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Жеребцов Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич
Смерть
Неизвестно