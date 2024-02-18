Жеребцова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Жеребцов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Жеребцов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Жеребцов Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Жеребцов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Жеребцова Марья Николаевна

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Жеребцов Матвей Николаевич

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Жеребцов Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Жеребцов Николай Никитич

Смерть
Неизвестно

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