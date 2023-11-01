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Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

02.11.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золото Козьма Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Котела (Золото) Мария Косьмина

Отец ребёнка: Золото Козьма Георгиевич

Рождение ребёнка
04.05.1869

Сын: Золото Николай Косьмин Кузьмин

Отец ребёнка: Золото Козьма Георгиевич

Смерть
02.11.1902
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-138,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-138
Похороны
03.11.1902

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