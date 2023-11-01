Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти02.11.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Котела (Золото) Мария Косьмина
Отец ребёнка: Золото Козьма Георгиевич
Рождение ребёнка
04.05.1869
Сын: Золото Николай Косьмин Кузьмин
Отец ребёнка: Золото Козьма Георгиевич
Смерть
02.11.1902
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-138,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-2-9 кадр-138
Похороны
03.11.1902