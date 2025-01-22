Аверьянов Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАверьянов Дмитрий

Аверьянов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аверьянова (Блюмберг) Евгения Адольфовна

Рождение ребёнка
20.07.1928

Сын: Аверьянов Олег Дмитриевич

Мать ребёнка: Аверьянова (Блюмберг) Евгения Адольфовна

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