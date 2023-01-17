Афанасьева (Маслова) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Афанасьева Алеся Евгеньевна
Отец ребёнка: Афанасьев Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Афанасьев Евгений Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно