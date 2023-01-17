Афанасьева (Маслова) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Маслова) Любовь Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Дочь: Афанасьева Алеся Евгеньевна

Отец ребёнка: Афанасьев Евгений Юрьевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1991

Дочь: Афанасьева Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Афанасьев Евгений Юрьевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Евгений Юрьевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
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