Матвеева-Бабаева (Харитонова) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева-Бабаева (Харитонова) Евдокия Карповна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1853 ст.

Отец: Матвеев-Бабаев (Харитонов) Карп Харитонович

Мать: Авраамова Прасковья Михайловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.01.1871 ст.

Муж: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1874 ст.

Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Михайлова) Агапия Сергеевна

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.

Сын: Сергеев-Константинов-Алексеев-Турнавин (Михайлов) Иоанн (Иван) Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1879 ст.

Сын: Сергеев-Константинов-Алексеев-Турнавин (Михайлов) Феодор Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1882 ст.

Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Михайлова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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