Матвеева-Бабаева (Харитонова) Евдокия Карповна
Место рождения
Дата рождения13.02.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1853 ст.
Бракосочетание
08.01.1871 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1874 ст.
Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Михайлова) Агапия Сергеевна
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.01.1877 ст.
Сын: Сергеев-Константинов-Алексеев-Турнавин (Михайлов) Иоанн (Иван) Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
17.09.1879 ст.
Сын: Сергеев-Константинов-Алексеев-Турнавин (Михайлов) Феодор Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1882 ст.
Дочь: Сергеева-Константинова-Алексеева-Турнавина (Михайлова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Константинов-Алексеев-Турнавин (Сергеев) Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно