Булыгина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Булыгин Денис Михайлович
ГАСО, рев1834, 79об
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Булыгин Денис Михайлович
ГАСО, рев1834, 79об
Смерть
Неизвестно