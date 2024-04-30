Булыгина Наталья 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
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Булыгина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Денис Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 80л
Рождение ребёнка
1821

Сын: Булыгин Петр Денисович

Отец ребёнка: Булыгин Денис Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79об
Рождение ребёнка
1824

Сын: Булыгин Трофим Денисович

Отец ребёнка: Булыгин Денис Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79об
Смерть
Неизвестно

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